Президент КХЛ: Ни один клуб в этом сезоне потолок зарплат не превышал

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Президент КХЛ Алексей Морозов уверил, что ни один клуб в этом сезоне потолок зарплат не превышал. Об этом передает пресс-служба официального сайта лиги.
Морозов отметил, что в противном случае игрока нельзя заявить для участия в матчах чемпионата.
«Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчете потолка», — пояснил экс-нападающий казанского «Ак Барса».
Он также добавил, чтобы подобные ситуации не возникали, лига разработала специальный онлайн-калькулятор, при помощи которого можно увидеть платежную ведомость в режиме реального времени.
Потолок зарплат в этом сезоне для клубов КХЛ составляет 900 млн рублей.