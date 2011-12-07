Президент КХЛ: Ни один клуб в этом сезоне потолок зарплат не превышал

Президент КХЛ Алексей Морозов уверил, что ни один клуб в этом сезоне потолок зарплат не превышал. Об этом передает пресс-служба официального сайта лиги.

Морозов отметил, что в противном случае игрока нельзя заявить для участия в матчах чемпионата.

«Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчете потолка», — пояснил экс-нападающий казанского «Ак Барса».

Он также добавил, чтобы подобные ситуации не возникали, лига разработала специальный онлайн-калькулятор, при помощи которого можно увидеть платежную ведомость в режиме реального времени.

Потолок зарплат в этом сезоне для клубов КХЛ составляет 900 млн рублей.