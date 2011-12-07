Тревор Мёрфи стал игроком «Ак Барса»

Канадский защитник Тревор Мёрфи подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана. Хоккеист выбрал для себя 88-й игровой номер.

Мёрфи на протяжении двух сезонов выступал за «Куньлунь Ред Стар», однако для перехода в «Ак Барс» казанцам потребовалось провернуть две сделки. Сначала за денежную компенсацию у «Витязя» были выкуплены спортивные права на защитника Войтеха Мозика. Затем в результате обмена с «Куньлунем» в «Ак Барс» перешёл Тревор Мёрфи, а китайский клуб получил права на Мозика и денежную компенсацию.

Защитник провёл в КХЛ 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-12».