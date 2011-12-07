«Ак Барс» дома разобрался с «СЮ»

А вот у казанцев место в воротах по-прежнему было у Подъяпольского. И даже в меньшинстве он не подводил.На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Ак Барса». Отметим также две голевые передачи Зарипова. В начале второго периода казанцы дважды имели численный перевес, но реализация хромала. А тут еще на экваторе матча удалился Батыршин. Но отстояли казанцы.А затем удалась и контратака – после передачи Ткачева Азеведо забил – 3:0. Третий период начался с гола уфимцев – Сергеев сократил отрыв - 3:1. За семь минут до конца матча произошло обоюдное удаление.Но Уфе не повезло – все потуги ни к чему не привели – 3:1. Третья победа «Ак Барса» подряд.