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Казанский УНИКС в первом матче второго группового этапа Кубка Европы переиграл «Зенит»

Казанский УНИКС в первом матче второго группового этапа Кубка Европы переиграл «Зенит»
Баскетболисты казанского УНИКСа в домашнем матче переиграли питерский «Зенит» - 68:67. Разыгрывающий казанцев Хенри набрал 18 очков. Отметим, что наконец-то сыграл Морис Ндур.Следующий матч казанцы проведут 6 января против «Енисея».
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