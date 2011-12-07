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Владимир Путин наградил главного тренера «Ак Барса»

Владимир Путин наградил главного тренера «Ак Барса»
Президент России Владимир Путин наградил главного тренера ХК «Ак Барс» Зинэтулу Билялетдинова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда вручена за большой вклад в развитие физкультуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
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