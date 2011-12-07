Казанский «Рубин» сыграл вничью с сербским клубом «Раднички»

Игра не изобиловала голевыми моментами, хотя инициативой, особенно во втором тайме владели все же сербы. Курбан Бердыев выпусти на поле почти всех футболистов, имеющихся в его распоряжении. Хорош был в атаке Давиташвили, подчищал ошибки соперников Руслан Камболов.Теперь «Рубин» получит отпуск в пять дней, после чего вновь вернется в Белек, на последний сбор.