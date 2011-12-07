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Милена Быкова заняла четвертое место на чемпионате мира по сноуборду

Милена Быкова заняла четвертое место на чемпионате мира по сноуборду
Татарстанская сноубордистка Милена Быкова заняла четвертое место на чемпионате мира по сноуборду в США. В дисциплине параллельный слалом-гигант она в полуфинале уступил россиянке Наталье Соболевой.
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