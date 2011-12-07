УНИКС продлил контракт с форвардом Джамилем Уилсоном

БК УНИКС на своем сайте сообщил, что вторично продлил контракт с американским форвардом Джамилем Уилсоном. Новое соглашение с ним будет действовать до 15 марта. Уилсон пришел в УНИКС в октябре 2019 года. В составе казанцев он в Единой лиге ВТБ провел 7 матчей: 3 очка, 2,6 подбора, 1,3 передачи в среднем за матч. В Кубке Европы его показатели таковы: 8 игр, 4 очка, 2,6 подбора, 0,3 передачи за матч. Напомним: УНИКС в Кубке Европы дозаявил новичка — Элджина Кука, который не сможет играть в Единой лиге ВТБ. До этого «Казанские ведомости» сообщали, что УНИКС на домашнем паркете уступил «Химкам».