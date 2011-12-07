Казанский «Рубин» начал весеннюю часть чемпионата с победы

Зрители жаждали увидеть обновленный «Рубин», большей частью состоящий из своих воспитанников. А самый голевой момент в первом тайме у хозяев был у Дмитрия Полоза, но он промахнулся. Не было в стартовом составе Хорена Байрамяна - он вышел уже во втором тайме.В целом казанцы уверенно контролировали мяч и серьезных ошибок не допускали, так что преимущество оставалось за ними.Очень старался в центре поля Подберезкин, и все же креатива в атаке не хватало. Бился за верховые мячи Бухаров, но все никак не удавалось довести атаку до завершающего удара. Не выпускал Курбан Бердыев и Пантелеева, способного реализовать удар со стандартного положения. Зато в концовке матча вышел на поле уроженец Елабуги Артур Сагитов.И вот ему-то и удалось добыть для «Рубина» победу. Сагитов забил дважды. И если первый гол не был засчитан, то вот второй ни один арбитр отменить уже не мог - 1:0.Так казанцы набрали важные три очка и продолжают держаться на шестом месте в турнирной таблице.