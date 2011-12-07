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Волейбол сидя: мы ищем команду

В Казани появилась первая секция по волейболу сидя. Этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр с 1964 года, в него играют люди, по разным причинам прикованные к инвалидной коляске.
В нашем городе волейбол сидя активно развивает студентка Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Юлия Сафиканова. Юлия - будущий специалист по адаптивной физической культуре, она реализует перспективный проект на практике благодаря гранту Росмолодежи. Главным тренером набранной Юлей команды стал Виктор Марков, студент-магистр академии, действующий тренер одной из детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Казани. По информации пресс-службы Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, в октябре 2018 года команда, сформированная Юлией, получила приглашение на чемпионат России. Из тех, кто занимается в любительской секции, была сформирована сборная Татарстана, которая отправилась на первые ответственные соревнования. По итогам чемпионата женская сборная республики стала четвертой. Команда приобрела огромный опыт для дальнейшего развития.По словам Юлии Сафикановой, самым сложным на данном этапе стал поиск игроков. Но организаторы настроены серьезно, ведь у волейбола сидя большой потенциал. Он может стать для людей с ограниченными возможностями здоровья и активным хобби, и спортивным увлечением, и просто стимулом к жизни - новой и яркой. На постоянной основе сегодня в секции занимаются 10 человек разного уровня подготовки, но набор в женскую и мужскую сборные Татарстана по волейболу сидя продолжается. На тренировки приглашают активных, амбициозных людей со спортивным прошлым и без него. Тренировки проходят бесплатно. Подробности можно узнать в соцсетях проекта: https://vk.com/svkazan, @sitball_kzn. Связаться с организаторами можно по электронной почте: [email protected]
КВ
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