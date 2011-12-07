Казань примет Суперкубок УЕФА. Что это за турнир?

Внимание российской аудитории было приковано к выбору городов, которые проведут матч за Суперкубок в 2022 и 2023 году.

Помимо Казани на право стать организатором этого события претендовали Тирана (Албания), Минск (Беларусь) и Хельсинки (Финляндия). В результате исполком решил, что Суперкубок УЕФА-2022 примет Хельсинки, а годом позже матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы приедет в Казань. Подчеркнем, розыгрыш трофея традиционно символизирует начало футбольного сезона в Европе.

Триумф «Зенита»

История турнира берет начало в 1972 году, когда с инициативой определять сильнейшие клубы Европы в формате противостояния между обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков УЕФА выступил сотрудник одной из нидерландских газет. Поначалу в УЕФА эту инициативу не поддержали, и первый розыгрыш состоялся исключительно при финансовой поддержке печатного издания. В двухматчевом противостоянии «Аякс» тогда одолел «Рейнджерс» с общим счетом 6:3.

Годом позже футбольные чиновники все же согласились курировать игры — триумфатором тогда вновь стал «Аякс», уничтоживший «Милан» в двух встречах, 6:1. Но история Суперкубка УЕФА не отличалась стабильностью в первые 15 лет. В 1974-м матчи не состоялись между «Баварией» и «Магдебургом», представлявшими ФРГ и ГДР, а в 1981-м к консенсусу о датах проведения матчей не пришли «Ливерпуль» и «Динамо» из Грузинской ССР. В 1985-м Суперкубок был отменен, так как одним из финалистов стал «Эвертон». Английские клубы в тот год по решению УЕФА были дисквалифицированы на несколько лет после Эйзельской трагедии — обрушения трибуны на стадионе в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем». Виновными тогда сочли английских болельщиков, которые накаляли обстановку мелкими столкновениями еще до матча, а со стартовым свистком стали прорываться к секторам с итальянскими болельщиками. Те попытались спастись, преодолев стену стадиона, но она обрушилась, похоронив под собой 39 человек.

Через год к соглашению о проведении матчей не пришли «Динамо» из Украинской ССР и румынский «Стяуа». Суперкубок разыграли в формате одной встречи, а стадионом выбрали арену «Луи II» в Монако. С 1998 года в УЕФА окончательно определились — разыгрывать трофей в одноматчевом противостоянии и на стадионе «Луи II». В том же сезоне прошел последний Кубок обладателей кубков — с той поры в Суперкубке сходились победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Российские клубы дважды боролись за трофей: в 2005-м ЦСКА сошелся с «Ливерпулем» и даже забил первым, но англичане перевели игру в дополнительное время и разгромили москвичей со счетом 3:1. В 2008-м «Зенит» завоевал первый и пока единственный Суперкубок для России, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Новые вызовы

Последний розыгрыш Суперкубка УЕФА состоялся на «Луи II» в 2012 году. Тогда на игру «Челси» с «Атлетико» пришло чуть более 14 тыс. зрителей, и футбольные функционеры осознали, что нужны перемены. Формат нашелся быстро — ивент стали проводить в разных городах, причем выбор делали в пользу стран, которые не блистали футбольными успехами в Европе. Так, матчи за трофеи принимали Кардифф, Тбилиси, Тронхейм, Скопье. Противостояние «Реала» и «Атлетико» в 2018-м и вовсе состоялось на 15-тысячной арене «Лиллекюла» в Таллине.

Сейчас УЕФА несколько пересмотрел эту тенденцию, и последний матч за трофей прошел в Турции — стране с мощной культурой боления, а в 2020-м Суперкубок проведут на 52-тысячном «Эштадиу-ду-Драгау» в Порту. Перед Казанью битву победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы увидят в Белфасте (2021) и Хельсинки (2022). На их фоне казанская заявка выглядит «вкуснее»: в столице Северной Ирландии стадион вмещает всего 18,5 тыс. зрителей, а в столице Финляндии под этот матч завершится реконструкция олимпийского стадиона и прогнозируемая вместимость не превысит 40 тыс. человек. В столице РТ болельщиков ждет современная 45-тысячная арена, и нет сомнений, что заполняемость перевалит за 90%.

Имиджевая победа

Победа заявки Казани — значительный успех, который повысит и узнаваемость города, и создаст положительный экономический эффект. Ранее российские города никогда не выигрывали право на проведение такого матча. Большую роль здесь сыграл Президент РТ Рустам Минниханов, который лоббировал заявку города в ходе встречи с тогдашним министром спорта страны Павлом Колобковым. Министерство поддержало почин Казани, а Рустам Минниханов продолжил работу и на прошлогоднем Суперкубке встретился с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Город выиграл в конкурентной борьбе у Минска (Тирана свою кандидатуру сняла досрочно), несмотря на серьезную поддержку последнего со стороны главы Беларуси Александра Лукашенко. В сентябре прошлого года он тоже провел встречу с президентом УЕФА и даже посетовал, что организация обделяет страну вниманием при выборе городов-организаторов мероприятий. Но Минск смог предложить лишь площадку стадиона «Динамо», который вмещает чуть более 22 тыс. человек. Видимо, в УЕФА сочли это несерьезным.

Будут ли доступными билеты? За три с лишним года сложно об этом рассуждать, но можно рассмотреть существующий опыт. В Таллине и Стамбуле зрительские места делились на три категории в ценовом диапазоне от 50 до 150€. Болельщикам страны-организатора традиционно выделяют квоту в 30% от вместимости арены.

В истории России до этого момента было всего два финала соревнований: финал Кубка УЕФА в 1999-м и финал Лиги чемпионов в 2008-м. Оба события прошли в «Лужниках». После ЧМ-2018 крутых арен в стране стало больше, по случаю чего матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2021 пройдут в Санкт-Петербурге. Тем ценнее становится победа Казани — следующий финал нашей стране в лучшем случае дадут лет через 10 — 12.

Но, как всегда бывает в таких случаях, мнения болельщиков в социальных сетях, как российских, так и зарубежных, разделились. Одни рады очередному международному событию в Татарстане, другие, в том числе и некоторые иностранцы, высмеивают казанскую арену. В частности, поводом для шуток стала многофункциональность стадиона: то бассейны расположат, то концертную площадку организуют. Острякам невдомек, что в 2023 году команды-участницы встретит идеальный газон, а казанский зритель увидит футбол высокого уровня. Как раз за 5 лет успеем по нему соскучиться, «Рубин»-то нас не балует.