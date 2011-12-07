Леонид Слуцкий посоветовал мужчинам подарить своим женщина поход на футбол

Леонид Слуцкий пригласил горожан отметить Международный женский день на стадионе. 8 марта на Центральном стадионе «Рубин» примет самарские «Крылья Советов», сообщает ИА «Татар-Информ».

«Я думаю, что у многих женщин еще не было празднования 8 Марта на стадионе, поэтому мужчины, вам даю бесплатный совет: дешево, красиво и сердито — подарите своим женщинам поход на стадион. А мы со своей стороны попытаемся тоже преподнести всем зрителям подарок и показать яркую качественную игру», — посоветовал Слуцкий.

Напомним, 8 марта в 14.00 состоится дебютный матч казанского клуба под руководством главного тренера Леонида Слуцкого.