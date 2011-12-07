Игры стран СНГ перенесут на сентябрь

Первые Игры стран СНГ, местом проведения которых выбрана Казань, перенесут на сентябрь. Об этом заявил министр спорта страны Олег Матыцин.

«Первое крупное в мире спортивное мероприятие, которое планируется для проведения в Казани в первой декаде сентября, — это Игры стран СНГ. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тысяч атлетов по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача», — приводит слова чиновника ТАСС.

Изначально спортивное событие должно было пройти в конце августа, однако в планы вмешалась пандемия COVID-19.