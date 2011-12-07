Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании

УЕФА начал оповещать российских болельщиков о возможности сдать билеты на матчи чемпионата Европы — 2020, которые пройдут в Дании, сообщает «Чемпионат». Болельщики смогут вернуть полную номинальную стоимость билетов.

Ранее власти Дании поместили Россию в список стран повышенного эпидемиологического риска и ограничили выдачу виз россиянам. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обоснованной причины, а посещение игр Евро-2020 будет расцениваться как туризм.

Матч Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.