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Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании

Ранее датчане ограничили выдачу виз гражданам РФ.

УЕФА начал оповещать российских болельщиков о возможности сдать билеты на матчи чемпионата Европы — 2020, которые пройдут в Дании, сообщает «Чемпионат». Болельщики смогут вернуть полную номинальную стоимость билетов.

Ранее власти Дании поместили Россию в список стран повышенного эпидемиологического риска и ограничили выдачу виз россиянам. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обоснованной причины, а посещение игр Евро-2020 будет расцениваться как туризм.

Матч Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.

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