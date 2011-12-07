Три игрока «Рубина» вошли в символическую сборную ЮФЛ

Юношеская футбольная лига озвучила список лучших игроков сезона в ЮФЛ-1. В топ-11 футболистов вошли два игрока «Рубина»: защитник Абу-Муслим Хамхоев и нападающий Анзор Амиралиев. В расширенный список 23-х лучших игроков, помимо Хамкоева и Амиралиева, вошёл нападающий казанского клуба Артём Зияисов.

Абу-Муслим Хамхоев провёл в ЮФЛ-1 20 игр и сделал три голевые передачи, Анзор Амиралиев за 20 матчей трижды отличился и отдал 10 голевых передач, а Артём Зияисов набрал 15+3 очков по системе «гол+пас».

«Рубин» финишировал в ЮФЛ-1 на девятом месте, а победителем стал питерский «Зенит».