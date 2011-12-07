В молодого российского футболиста на тренировке ударила молния

В 16-летнего вратаря ФК «Знамя Труда» Ивана Заборовского на тренировке ударила молния. Об этом сообщается в Instagram болельщиков клуба. Сейчас футболист находится в реанимации.

Иван Заборовский — третий вратарь «Знамени». Игрок является воспитанником местного футбола, вызывался в сборную Московской области.

«Знамя Труда» позиционирует себя как старейший футбольный клуб России. Моментом основания считается 1909 год, когда в Орехово-Зуево появился Клуб Спорта «Орехово». В 1910–1913 годах спортсмены четыре раза подряд становились чемпионами Москвы. В советский период наивысшим достижением клуба стал выход в финал Кубка СССР в 1962 году (поражение от донецкого «Шахтера» 0:2) — ФК «Знамя Труда» стал единственным финалистом, никогда в истории не игравшим в высшем дивизионе.

С 2007 года команда выступает в ПФЛ — в минувшем сезона она финишировала на 11-й строчке.