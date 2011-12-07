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«Рубин» обыграл «Урал» в финальном контрольном матче в Казани

Далее команда Леонида Слуцкого отправится в Москву для участия в Кубке «Матч Премьер»

5 июля «Рубин» провел очередной предсезонный спарринг с екатеринбургским «Уралом» и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Голами в составе казанцев отметились Хван Ин Бом, Джордже Деспотович и Олег Шатов (с пенальти).

Матч прошел на поле «Ак Барс Арены» без зрителей в формате трех таймов по 45 минут.

Далее клуб из столицы Татарстана поборется в Москве за кубок «Матч Премьер» с «Химками», «Сочи» и «Спартаком». Турнир пройдет с 10 по 18 июля.

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