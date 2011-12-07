Леонид Слуцкий: После отмены правила выездного гола — не столь важно, где ты играешь первый матч

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с польским «Ракувом».

Наставник казанцев подтвердил, что все игроки, которые прилетели в Польшу готовы принять участие в матче. В том числе и японец Мицуки Сайто, который был добавлен в заявку клуба вместо Дениса Макарова.

«Сейчас в связи с тем, что отменили правило выездного гола, я думаю, что не принципиально по большому счету, где ты играешь первый матч — дома или на выезде», — заявил специалист.

Также Слуцкий согласился с тем, что в последнее время российские команды хуже выступают в еврокубках, и это отображает нынешний уровень РПЛ. Поэтому Леонид Викторович ожидает напряженного, тяжелого и равного противостояния с «Ракувом», где у каждой из команд будет шанс на успех.

«У поляков — очень сильная команда. Понятно, как и в любой другой команде, у них есть лидеры. Такие футболисты, как Кун, Тудор, Лопес, Цибула, Полетанович, тот же Папаниколау, если он появится на поле. Поэтому это очень квалифицированная европейская команда, с высоким уровнем тактических принципов и с очень агрессивной манерой игры», — подметил сильные стороны «Ракува» главный тренер двукратных чемпионов России.

Напомним, что сегодня вечером «Рубин» сразится на выезде с польским «Ракувом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций. Матч начнется в 22:00.