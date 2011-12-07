Сборная России по волейболу сыграет с Францией в финале Олимпийских игр

Национальная сборная России по волейболу встретится в финале Олимпийских игр с французами, которые в 1/2 финала уверенно обыграли (3:0) волейболистов из Аргентины.

Решающая битва за золото Олимпиады в Токио состоится 7 августа. Начало встречи в 15:15 по Москве. Любопытно отметить, что на групповом этапе наши спортсмены уже встречались со сборной Франции, тогда сильнее оказались подопечные Лорана Тийи (3:1).

Напомним, что французские волейболисты ранее никогда не завоевывали медалей Олимпиады.