«Ак Барс» в Москве вырвал победу у «Динамо»

Москвичи на «Мегаспорт-Арене» первыми забили – правда, случилось это лишь в начале второго периода. Миико Койвисто переиграл Эмиля Гарипова. Но на 27-й минуте Данис Зарипов забил – 1:1. Эта шайба стала 400-й для игрока в КХЛ. А в третьем периоде бросок Пола Постма от синей линии принес «Ак Барсу» волевую победу – 2:1. Теперь 6 октября казанцы в Ярославле сыграют с «Локомотивом».