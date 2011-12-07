Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский клуб «Динамо-ГАП» впервые в истории клуба стал чемпионом России по хоккею на траве

Набрав в 25 матчах 62 очка, казанские динамовки впервые в истории клуба стали чемпионками России по хоккею на траве.
В последнем матче наши спортсменки одолели одноклубниц из Электростали. 19 побед сплавились в одну большую. Наши поздравления команде и тренеру Валентине Апельганец.
КВ
Лента новостей