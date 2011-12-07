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Женская сборная России по волейболу уступила сборной США в пяти сетах

В заключительном матче первого группового этапа чемпионата мира в японском городе Кобе россиянки сыграли последний матч на первом групповом этапе против сборной США и нелепо уступили – 2:3 (25:19, 20:25, 24:26, 25:12, 11:15).
После уверенно выигранной первой партии в игре наших девушек наступил ступор. И выигрыш четвертой партии с неприличным счетом уже не помог – в пятом сете американки были неудержимы. Не помогли и фантастические 36 очков Наталии Гончаровой.Таким образом, на втором групповом этапе россиянки попали в группу F, куда также попали сборные США, Азербайджана, но с этими командами россиянки уже не сыграют. Зато сыграют со сборными Турции (7 октября), Болгарии (8 октября), Италии (10 октября) и Китая (11 октября). Результаты первого раунда будут учтены.Три лучшие команды из группы выйдут в «Финал шести».
КВ
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