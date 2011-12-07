Женская сборная России по волейболу уступила сборной США в пяти сетах

После уверенно выигранной первой партии в игре наших девушек наступил ступор. И выигрыш четвертой партии с неприличным счетом уже не помог – в пятом сете американки были неудержимы. Не помогли и фантастические 36 очков Наталии Гончаровой.Таким образом, на втором групповом этапе россиянки попали в группу F, куда также попали сборные США, Азербайджана, но с этими командами россиянки уже не сыграют. Зато сыграют со сборными Турции (7 октября), Болгарии (8 октября), Италии (10 октября) и Китая (11 октября). Результаты первого раунда будут учтены.Три лучшие команды из группы выйдут в «Финал шести».