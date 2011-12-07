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Павел Могилевец приступил к тренировкам в общей группе

Павел Могилевец приступил к тренировкам в общей группе
Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец оправился после травмы, полученной им на тренировке перед матчем с московским «Спартаком» в столкновении с Сердаром Азмуном. Павел Могилевец перед матчем в Оренбурге уже тренировался в общей группе. А вот Сердар Азмун тренировку пропустил. Матч «Оренбурга» и «Рубина» пройдет в Оренбурге 5 ноября в 14.00 на стадионе «Газовик».
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