Два клуба РПЛ не смогли преодолеть групповой этап Кубка России

Лишь два клуба РПЛ из десяти не смогли преодолеть групповой этап Кубка России. В группе 7 волгоградский «Ротор» оказался на последнем месте с нулём очков — команда потерпела техническое поражение от ставропольского «Динамо» и уступила «Крыльям Советов» (0:3).

В группе 9 «Рубин» финишировал на втором месте, пропустив в 1/8 финала Кубка хабаровский СКА. Годом ранее казанцы также не смогли преодолеть первую стадию турнира, вылетев в 1/16 финала от «Химок».