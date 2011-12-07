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Два клуба РПЛ не смогли преодолеть групповой этап Кубка России

«Рубин» вылетает на первой стадии турнира второй сезон подряд.

Лишь два клуба РПЛ из десяти не смогли преодолеть групповой этап Кубка России. В группе 7 волгоградский «Ротор» оказался на последнем месте с нулём очков — команда потерпела техническое поражение от ставропольского «Динамо» и уступила «Крыльям Советов» (0:3).

В группе 9 «Рубин» финишировал на втором месте, пропустив в 1/8 финала Кубка хабаровский СКА. Годом ранее казанцы также не смогли преодолеть первую стадию турнира, вылетев в 1/16 финала от «Химок».

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