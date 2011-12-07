Футболист СКА извинился перед Дарко Йевтичем

Нападающий СКА Владислав Брагин принёс извинения футболисту «Рубина» Дарко Йевтичу за нанесённую травму. Видеоролик опубликовала пресс-служба хабаровчан.

«Я бы хотел принести искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, в котором он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, думаю, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил «спасибо», — заявил футболист СКА.

Напомним, что в среду, во время матча СКА — «Рубин», Владислав Брагин в верховой борьбе нанёс удар локтем в лицо Йевтичу. У игрока казанцев произошло рассечение, а ещё через несколько минут он потерял сознание. Футболиста привели в чувство, после чего, в одной из больниц Хабаровска, у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Игру Брагина в этом эпизоде арбитр Павел Шадыханов оценил на жёлтую карточку. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил по этому поводу недоумение: «Наверно, по версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника. На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос, и человек просто теряет сознание от этого удара… Надо было только, наверно, убить, чтобы арбитр его удалил. На мой взгляд, это однозначная красная карточка».

Владислав Брагин является воспитанником академии «Краснодара», но покинул систему клуба в марте 2017 года и отправился в словацкий «Земплин». За 27 игр он отличился лишь однажды и спустя сезон стал свободным агентом. В апреле 2019 года Брагин присоединился к шведской «Эскильстуне», где продержался три месяца. Летом 2019 года его подписал СКА — в минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром команды. В чемпионате 2020/21 Брагин пока отличился лишь один раз.