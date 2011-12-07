КАМАЗ завершил календарный год победой

КАМАЗ в 16-м туре ФНЛ на своём поле обыграл ижевский «Зенит» — 3:1. В первом тайме счёт открыл Руслан Галиакберов, на 81-й минуте удвоил преимущество челнинцев Александр Гаглоев. В концовке основного времени «Зенит» отквитал один мяч, однако Руслан Галиакберов перед финальным свистком оформил дубль, ворвавшись в тройку лучших бомбардиров турнира.

Игра против «Зенита» стала последней для КАМАЗа в 2020-м году. Челнинцы к перерыву в чемпионате набрали 31 очко. Следующий матч КАМАЗ проведёт 4 апреля против «Челябинска».

10-го ноября состоятся заключительные матчи 16-го тура в группе 4: «Урал-2» примет «Челябинск», димитровградская «Лада» сыграет с тольяттинской «Ладой», «Звезда» поедет в гости к «Тюмени», «Оренбург-2» примет «Носту», а «Волна» сыграет с «Волгой».