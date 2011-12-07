«Казаночка» обыграла ростовский «Пересвет»

«Казаночка» на выезде обыграла ростовский «Пересвет» — 64:42. Если в первой четверти команды выдали упорную борьбу, то во второй соперницы казанских баскетболисток смогли набрать лишь 4 очка, а гости завершили её с разницей +10. После большого перерыва «Казаночка» вновь делает +10 очков (25:15) и доводит заключительную четверть до уверенной победы.

После шести матчей казанские баскетболистки вернулись на первое место таблицы Суперлиги-1. Среди преследователей «Самара» в упорном матче уступила «Ростов-Дон-ЮФУ» (64:69), а питерский «Спартак» на классе разобрался с ивановской «Энергией» (79:55).