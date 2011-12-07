В Сербии футбольный матч продлился пять секунд

В одном из низших футбольных дивизионов Сербии состоялся футбольный матч, продлившийся всего пять секунд, сообщает сербский портал espreso.rs. «Спартак» из Лига приехал к команде «Врело Спорт» в не полном составе — удалось выставить лишь семь футболистов.

Дабы избежать разгромного поражения, один из футболистов «Спартака», ударив по мячу, упал на поле. Он не смог продолжать игру и матч пришлось досрочно завершить, так как по правилам в составах команд должно быть не менее семи игроков.

«Спартаку» засчитали техническое поражение со счётом 0:3, а «травмированный» игрок чудесным образом восстановился от повреждения прямо за боковой линией.