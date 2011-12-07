Встреча УНИКСа и «Нижнего Новгорода» перенесена на неопределённый срок

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Нижним Новгородом» перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Изначально матч между клубами был запланирован на 7 ноября. Однако в «Нижнем Новгороде» произошла вспышка COVID-19. По этой же причине с 3 ноября на 11-е перенесена встреча между «Нижним» и «Сарагосой» в Лиге чемпионов.

О новой дате матча УНИКС — «Нижний Новгород» будет объявлено позднее.