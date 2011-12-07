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Александр Марчев завоевал «серебро» на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Александр Марчев завоевал «серебро» на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
Татарстанский стрелок Александр Марчев завоевал серебряную медаль в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия на турнире в Ижевске. Александр стрелял из малокалиберного пистолета с дистанции в 25 м. 
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