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РПЛ утвердила использование VAR со следующего сезона

РПЛ утвердила использование VAR со следующего сезона
Общее собрание клубов РПЛ юридически утвердило использование системы видеоассистента арбитра (VAR) в чемпионате России по футболу со следующего сезона. Эту информацию подтвердил глава РПЛ Сергей Прядкин. Каждому клубу придется в этой связи раскошелиться на 9-10 млн. рублей.
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