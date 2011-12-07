«Локомотив» одержал волевую победу над «Рубином» в домашнем матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей.

Гости вышли вперёд уже на второй минуте, когда Хван Ин Бом после сольного прохода поразил ворота Гильерме дальним ударом. Спустя четырнадцать минут «Локомотив» восстановил статус-кво: Никита Медведев не смог зафиксировать мяч после исполнения заброса в штрафную, выронил его, а Владислав Игнатьев воспользовался подарком вратаря.

В начале второго тайма Иван Игнатьев, растранжиривший за первую половину игры три голевых эпизода, получил второй «горчичник» за необязательный фол на Чорлуке. Тем не менее, «Рубин» имел прекрасную возможность повести в счёте на 53-й минуте, когда Денис Макаров отыграл вратаря, но промедлил с ударом по пустым воротам.

«Локомотив» использовал сполна своё преимущество на поле: на 65-й минуте Медведев в штрафной вырубил Владислава Игнатьева ударом колена в корпус — пенальти. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Антон Миранчук. А за пять минут до конца основного времени Игнатьев оказался расторопнее других во вратарской, оформив первый дубль в карьере.

После 17-ти туров «Рубин» девятый, а «Локо» продолжает погоню за тройкой лидеров турнира.