Казанский «Рубин» определился с контрольными играми на первом сборе в Белеке

13 января команда Курбана Бердыева сыграет с венгерским «Диошдьером», а 17 января – с румынским «Вииторулом». При этом в клубе сообщают, что команда вылетела не со всеми игроками основного состава – «по состоянию здоровья». Отсутствуют Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров. Не будет на сборе и Сердара Азмуна и Цезаря Наваса, а Тимур Акмурзин и Чико Флорес будут тренироваться с «молодежкой».