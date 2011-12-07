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Казанский «Рубин» определился с контрольными играми на первом сборе в Белеке

Футболисты казанского «Рубина» выехали на первый сбор в зимнее межсезонье в турецкий Белек. Сбор продлится с 4 по 17 января.
13 января команда Курбана Бердыева сыграет с венгерским «Диошдьером», а 17 января – с румынским «Вииторулом». При этом в клубе сообщают, что команда вылетела не со всеми игроками основного состава – «по состоянию здоровья». Отсутствуют Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров. Не будет на сборе и Сердара Азмуна и Цезаря Наваса, а Тимур Акмурзин и Чико Флорес будут тренироваться с «молодежкой».
КВ
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