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Казанское «Динамо» в гостях обыграло «Ленинградку»

Волейболистки казанского «Динамо» в Санкт-Петербурге в очередном матче чемпионата Суперлиги встречались с «Ленинградкой», и одержали победу – 3:1 (14::25, 25:20, 25:15, 25:12).
По 16 очков набрали в матче наши Котикова и Бавыкина, еще 14 очков набрала Королева.9 января казанская команда примет дома «Динамо-Метар» из Челябинска.
КВ
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