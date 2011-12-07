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«Ак Барс» выиграл девятый матч подряд

Казанцы одержали волевую победу над московским «Динамо».

«Ак Барс» в Казани обыграл московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Победа стала для казанцев девятой подряд в «регулярке».

Москвичи вышли вперёд в начале второго периода, но менее чем через минуту «Ак Барс» ответил голом Стефана Да Косты. В третьем периоде победу казанцам принесла шайба Станислава Галиева.

«Ак Барс» возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 66 очков в 42-х играх. «Динамо» осталось четвёртым на «Западе».

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