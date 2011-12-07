«Ак Барс» дома сумел переиграть нижегородское «Торпедо»

Уже в первом периоде хозяева открыли счет – на 3-й минуте Данис Зарипов отличился на радость всем болельщикам – эта шайба стала 141-й для Зарипова в играх за «Ак Барс». У Алексея Морозова на одну шайбу меньше. А на 31-й минуте Владимир Ткачев забил красивый гол, переиграв в очной дуэли голкипера Браста – 2:0. Правда в начале третьего периода Саболич одну шайбу отыграл, бросив с острого угла – 2:1. Явно не хватало Роба Клинкхаммера, получившего повреждение.В концовке третьего периода казанцы имели преимущество в два игрока, и Зарипов сумел оформить дубль, набрав уже 142 шайбы за «Ак Барс» - 3:1. А за две минуты Станислав Галиев забросил шайбу уже в пустые ворота – 4:1. А затем уже в равных составах Основин с подачи Зарипова забросил и еще одну шайбу – 5:1.Теперь в чемпионате КХЛ наступит перерыв, а через неделю «Ак Барс» дома примет ЦСКА.