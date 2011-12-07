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Ход конем от Карадениза

Ход конем от Карадениза
Российский футбольный союз сообщает, что до конца недели рассмотрит жалобу экс-полузащитника казанского «Рубина» Гекдениза Карадениза к бывшему клубу из Казани. Чистый долг «Рубина» Караденизу составляет 58,5 млн рублей, но турок требует также выплатить ему проценты (5 млн рублей), а также казанцы с этой суммы обязаны уплатить подоходный налог, а также отчисления в государственные фонды. Так что сумма увеличится до 85 млн рублей.
КВ
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