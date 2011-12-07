Динамовки Казани вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Первую партию наши девчата выиграли со счетом 25:16. Однако во втором сете итальянки собрались, и выиграли партию – 25:18 и 1-1. К счастью, тренеры вовремя успокоили команду, и третий сет остался за волжанками – 20:25 и 1-2. А это означало, что казанская команда уже попала в 1/4 Кубка ЕКВ, и никакого «золотого сета» не будет. Впрочем, наши девчата не стали сбавлять обороты, а попросту выиграли четвертый сет (25:20), а вместе с ним и матч, и уверенно вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ. Так что теперь динамовки с хорошим настроением перебираются в Краснодар, где 10 февраля проведут матч чемпионата России против местного «Динамо».