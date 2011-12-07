Казанский «Зенит» дома разгромил клуб из Питера

Семь раз до этого встречались команды в чемпионатах и Кубке России, и шесть раз победу праздновали волжане. Не стал исключением и отчетный матч — дружина Алексея Вербова переиграла оппонентов, причем в трех партиях — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19). Первый сет выдался самым напряженным. Гости с первых же минут бросились отрываться, и вели 18:17. Но все же в концовке инициатива перешла к хозяевам. За счет силовых подач и грамотного блока казанцы выиграли — 25:21. В дальнейшем наши парни лишь держали игру под контролем, и управились с соперником всего в трех сетах. Блестяще эйсами украсили матч Соколов, Михайлов и Сурмачевский, безумствовал Нгапет — вот и весь секрет казанцев. Эта победа позволила волжанам подняться на четвертое место в турнирной таблице. И теперь 8 февраля казанцы сыграют в Москве против «Динамо». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что волейболисты «Зенита» дома разгромили «Белогорье».