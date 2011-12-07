УНИКС обыграл «Ритас» в матче топ-16 Еврокубка

На выезде в Кубке Европы казанский клуб уже выиграл у вильнюсского клуба «Ритас» (91:86), и вот теперь казанцам предстояло повторить выездной успех.И это получилось без особого напряжения.Хотя преимущество УНИКСа в каждой из четвертей бело небольшим, но все они были выиграны. Итог – 82:69 (18:17, 24:21, 15:12, 25:19).24 очка набрал Джамар Смит, а вот взятый как раз под Кубок Европы Элджин Кук на площадке так и не появился. Вновь хорошо себя проявил Джамиль Уилсон. Эта победа вывела УНИКС в раунд плей-офф, а вот с какого места - это решится 4 марта в Монако во встрече с одноименным клубом. А следующий матч казанцы в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ проведут 9 февраля дома против минского клуба ЦМОКИ.