«Динамо-Казань» стартует в плей-офф

Во вторник «Динамо-Казань» стартовало в ¼ финала плей-офф Суперлиги матчем против московского «Динамо». Команда заняла седьмую строчку в турнирной таблице, что позволило избежать в плей-офф встречи с чемпионом - хабаровским «СКА-Нефтяником». Этому событию была приурочена пресс-конференция.Как отметил президент Федерации хоккея с мячом РТ Виталий Тимуца, этот год очень важен для хоккея с мячом, так как он впервые представлен на зимней Универсиаде в Красноярске. И сборная России уже выиграла два матча на соревнованиях. Возглавляет нашу сборную главный тренер «Динамо-Казань» Ильяс Хандаев, а в составе команды двое представителей клуба из столицы РТ.В матчах плей-офф обязанности тренера будет выполнять Александр Косынчук.- Я рад, что мы попали в плей-офф спустя столько лет. Мы с главным тренером постоянно на связи, созваниваемся, он дает указания. Настроение в команде боевое, все готовы показать себя, - заметил специалист.Он сказал, что «Динамо-Казань» к плей-офф подошло почти без кадровых потерь. Отсутствовать будет разве что приболевший нападающий Рамиль Ибрагимов.Долгое время казанские динамовцы не блистали в чемпионате России.- Было время, когда мы стояли на сильных позициях, показывали сильные результаты, - напомнил заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Владимир Новиков. - Потом произошел провал, в первую очередь, это было связано с вопросами финансирования клуба. Но сегодня команда от игры к игре улучшает результаты.Клуб выработал долгосрочную стратегию развития, которой неукоснительно придерживается. Один из элементов стратегии - выращивание собственных кадров.Есть и вероятность того, что Казань примет чемпионат мира по хоккею с мячом. Виталий Тимуца сообщил, что Федерация по хоккею с мячом РТ провела переговоры с международной федерацией и такая возможность, при заинтересованности республики, есть. Отметим, что серия плей-офф с московским «Динамо» продлится до двух побед.