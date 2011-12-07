Казанские динамовцы сумели выиграть в первом матче плей-офф у московских одноклубников

Казанское «Динамо» в первом раунде попало на одноклубников из Москвы, и в первом матче на стадионе «Ракета» уже на 6-й минуте повело в счете – 1:0 после броска Веселова. Правда, затем курьезный гол пропустили казанцы, но уже на 23-й минуте вновь вышли вперед – 2:1 после точного броска Ларионова с углового.На 65-й минуте Олег Рязанов забил третий мяч (3:1), но затем москвичи перехватили инициативу, на 74-й минуте сократили счет и играли в меньшинстве. Но Игорь Ларионов сумел перехватить пас гостей и довел матч до победы – 4:2.Серия идет до двух побед, а ответные матчи пройдут в Москве – 8, и если потребуется, то и 9 марта.