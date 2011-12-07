Казанский «Рубин» выбыл из розыгрыша Кубка России

В стартовом составе казанцев в ответном матче четвертьфинала Кубка России Курбан Бердыев выставил сразу трех молодых игроков – Абдуллина, Степанова и Сагитова. А место в воротах на этот раз занял Коновалов. Он и спас пару раз после дальних ударов соперника. Первые 15 минут казанцы лишь отбивались, но затем провели несколько интересных контратак, а Байрамян и вовсе мог забить, но мяч чуть разминулся со стойкой ворот.Но «Рубину» необходимо было забивать для продолжения борьбы после 0:1 в первом матче.В атаке казанцы уповали лишь на рывки Сагитова и игру Байрамяна в подыгрыше.Во втором тайме Камболов заменил Граната, но основные события уложились в две минут. На 76-й минуте в споре с Фарваном Уремович получил первую желтую карточку, и еще через минуту – вторую – удаление. А после штрафного Хеведес сумел точно пробить головой – 0:1В меньшинстве шансов отыграться у казанцев уже не было. Так казанцы, продемонстрировав симпатичный футбол, все же выбыли из Кубка России.