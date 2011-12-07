Мануэл Фернандеш не сыграет с «Рубином»

Мануэл Фернандеш не сыграет против «Рубина» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Игрок остался вне заявки игроков, которые полетели в Казани. Юрий Семин взял с собой 23 игрока, в том числе экс-игроков «Рубина» Кверквелию и Жемалетдинова. Матч на «Казань-арене» начнется в 19:00.