Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала
Выиграв гостях у «Аякса» (1:2), в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» неожиданно крупно уступил амстердамцам – 1:4 и выбыл из борьбы за трофей. Это главная сенсация нынешнего розыгрыша турнира.
КВ
Лента новостей