УНИКС уверенно переиграл «Локомотив-Кубань»

В первом матче четвертьфинала Кубка Европы Баскетболисты казанского УНИКСа после поражения от «Астаны» в Единой лиге ВТБ сумели правильно настроится на первый четвертьфинальный матч Кубка Европы и уверенно переиграли «Локомотив» из Краснодара -86:66 (18:14, 23:24, 25:12, 20:16). В первой половине матча кубанцы еще могли сопротивляться, но затем хозяева взвинтили темп, и гости откровенно поплыли. А Эрик МакКоллум набрал 32 очка.