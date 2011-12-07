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УНИКС уверенно переиграл «Локомотив-Кубань»

УНИКС уверенно переиграл «Локомотив-Кубань»
В первом матче четвертьфинала  Кубка Европы Баскетболисты казанского УНИКСа после поражения от «Астаны» в Единой лиге ВТБ сумели правильно настроится на первый четвертьфинальный матч Кубка Европы и уверенно переиграли «Локомотив» из Краснодара -86:66 (18:14, 23:24, 25:12, 20:16). В первой половине матча кубанцы еще могли сопротивляться, но затем хозяева взвинтили темп, и гости откровенно поплыли. А Эрик  МакКоллум набрал 32 очка.
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