Встретится ли Бердыев с «Ростовом»?

Во второй ветке четвертьфиналистов сегодня сыграют «Арсенал» и «Оренбург», а завершится программа этой стадии выяснением отношений между «Спартаком» и «Уралом». Напомним, двухматчевое противостояние - нововведение нынешнего розыгрыша Кубка России, во всех означенных парах есть место нехилой интриге.Сегодня в 19 часов на «Казань-арену» выйдут «Рубин» и «Локомотив». Первый матч пары, который прошел в декабре, закончился со счетом 1:0 в пользу «паровозов». Единственным голом тогда отметился Ведран Чорлука. Отметим, что на стадии четвертьфинала команды встречаются далеко не первый раз. Сетка сводила коллективы в триумфальном для казанцев розыгрыше 2011/12 года (4:0) и 2014/15 года (0:0 в основное время и поражение «Рубина» в серии пенальти 2:4).Сложно дать объективную оценку, в каком состоянии подходят к этой встрече команды, ведь с момента официального выхода из «зимней спячки» прошли считанные дни. «Рубин» в 18-м туре со скрипом на последних секундах обыграл «Ахмат» (1:0), а «Локомотив» устроил «перестрелку» с «Крыльями Советов» - 2:2. Клубы подходят к матчу без кадровых потерь, и по словам Курбана Бердыева, в составе казанцев есть шанс сыграть у всех. Скорее всего, тренер «Рубина» если и внесет изменения в состав, то минимальные. Не исключено, что останется на скамейке кто-то из пары атакующих игроков Александр Бухаров/Дмитрий Полоз. Оба смотрелись в игре с «Ахматом» довольно блекло, а Полоз и вовсе занес себе в актив нереализованный момент в первом тайме. Но в то же время вряд ли стоит ожидать в стартовом составе молодого Артура Сагитова. Бердыев лишь однажды поставил парня в «основу» - в выездной игре против «Зенита», но тогда это было обусловлено невозможностью Полоза выйти на поле по условиям аренды. Место в воротах, вероятно, займет Егор Бабурин, который здорово вытащил игру с «Ахматом» да и в целом розыгрыш Кубка проводит стабильно.А что с погодой? В вечер матча в Казани ожидается до +3 градусов и мокрый снег. Однако некоторое беспокойство вызывает состояние газона на стадионе. Если в первом тайме матча с «Ахматом» трава выглядела довольно крепко, то вот к концовке игры поле, откровенно говоря, слегка «убилось». Сложно сказать, смогли ли клубные агрономы реанимировать траву в столь короткий срок.Выход в полуфинал для казанцев важен. Это и борьба за трофей в условиях перезагрузки команды, и шансы на путевку в еврокубки (конечно, при условии снятия запрета на участие в оных). Для «Локомотива» же это шанс подстраховаться - в турнирной таблице поджимают все те же «Рубин» и «Ростов», в зоне 6-очковой осязаемости «Ахмат» и «Арсенал» с «Динамо». «Железнодорожники» после взятия чемпионского титула эмоционально погасли, бесславно вылетели из Лиги чемпионов, и Кубок тренеру Семину важен как основание для продления контракта, истекающего этим летом. К слову, букмекеры конкретно в этом матче видят фаворитом «Рубин», но с незначительным преимуществом над «Локо». А вот в проход казанцев в ½ не верят совершенно.