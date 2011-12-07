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Тренер «КАМАЗа» считает линию атаки своей команды креативной

Специалист назвал ключевых футболистов из состава команды.

Тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев считает, сильнейшая линия в нынешней команде — нападение. Об этом специалист рассказал в интервью «Событиям».

По его словам, атака и средняя линия команды «смотрятся очень креативно». Ключевыми фигурами Денис Бояринцев назвал Руслана Галиакберова, Давида Караева и Александра Гаглоева. Он подчеркнул, что после сборов с ЦСКА Караев вернулся с хорошими амбициями и намерением доказывать свою состоятельность.

«У нас очень симпатичная команда и очень хочется, чтобы мы вместе решили поставленные задачи», — заявил Бояринцев.

КВ
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