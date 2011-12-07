Леонид Слуцкий попал на второе место рейтинга лучших комментаторов России по версии Уткина

Блогер Василий Уткин оценил работу главного тренера Леонида Слуцкого в качестве спортивного комментатора. Уткин отдал Слуцкому второе место своего рейтинга российских комментаторов.

«Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Казанского, но вторым, совершенно точно, — Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа. Дальше мне видится большой разрыв», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Накануне Слуцкий отработал матч Россия — Болгария. По ходу трансляции он высказал своё мнение о ситуации, когда певец Филипп Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом: тренер вспомнил, как Тина Канделаки записала Сердара Азмуна в список игроков сборной России.

«Это знаменитая история, когда Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом. Думаю, ещё долго Магомеду будет икаться на этот счёт. До этого с Азмуном путали? С Азмуном его другой человек перепутал. Если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

На эпизод отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев, упрекнувший тренера в отсутствии этики.

«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да ещё на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл…», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.