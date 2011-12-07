УНИКС проявляет интерес к двум баскетболистам

Очередными новичками УНИКСа могут стать защитник Артём Комолов и тяжёлый форвард Владислав Трушкин. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Артём Комолов последние четыре сезона выступал за «Нижний Новгород». В минувшем сезоне защитник провёл в Единой лиге ВТБ 25 матчей, набирал 11,6 очка, 1,8 подбора, 1,8 передачи и 1,1 перехвата. Владислав Трушкин три последних сезона защищал цвета «Зенита», а летом стал свободным агентом. В прошлом сезоне форвард принял участие в 25 матчах, набирал 3,7 очка и 2,4 подбора.